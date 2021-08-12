قيس سعيد يؤكد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية

العالم - تونس

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بقصر قرطاج، مساء أمس الأربعاء، سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وأعرب الرئيس سعيد عن تقدير تونس البالغ للدعم النبيل الذي بادر به الأشقاء في فلسطين لمعاضدة جهود بلادنا في التصدي لجائحة كوفيد-19 .

كما جدد رئيس الجمهورية التعبير عن موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني.

ومن جانبه، أعرب السفير الفاهوم عن تضامن فلسطين الكامل مع تونس في هذا الظرف الصعب ووقوفها التام إلى جانبها من منطلق علاقات الأخوة الراسخة وتجسيدا لمبادئ التآزر والإيثار.