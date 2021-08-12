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قيس سعيد يؤكد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية

قيس سعيد يؤكد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

افاد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الشعب التونسي لن ينسى هذا المد التلقائي الذي يرسخ، مرة أخرى، ما يجمع البلدين والشعبين من روابط متينة وقيم مشتركة.

العالم - تونس

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بقصر قرطاج، مساء أمس الأربعاء، سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وأعرب الرئيس سعيد عن تقدير تونس البالغ للدعم النبيل الذي بادر به الأشقاء في فلسطين لمعاضدة جهود بلادنا في التصدي لجائحة كوفيد-19 .

كما جدد رئيس الجمهورية التعبير عن موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني.

ومن جانبه، أعرب السفير الفاهوم عن تضامن فلسطين الكامل مع تونس في هذا الظرف الصعب ووقوفها التام إلى جانبها من منطلق علاقات الأخوة الراسخة وتجسيدا لمبادئ التآزر والإيثار.

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