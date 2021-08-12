الكويت تؤجل بدء العام الدراسي حتى أكتوبر

العالم - الكويت

وقالت وزارة التعليم الكويتية، الأربعاء، في بيان إن تأجيل حضور الطلاب من 12 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول، يعود إلى حاجة المؤسسات إلى وقت لإنهاء إجراءات الصيانة، وإتاحة الوقت أمام وزارة الصحة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الطلاب والمعلمين.

ولفتت إلى أن دوام أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط، سيبدأ وفق خطة وزارة التربية في 19 سبتمبر/أيلول، على أن يعقبهم بأسبوع زملاؤهم بالمرحلة الثانوية في 26 سبتمبر/أيلول.

وقررت وزارة التربية والتعليم الكويتية، تقسيم الطلاب إلى مجموعتين، على أن تحضر أولاهما أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، فيما ستحضر الأخرى يومي الاثنين والأربعاء، وتم تبديل الأيام بين المجموعتين أسبوعياً.

كما قررت الوزارة قصر إجراء فحص "كورونا"، الأسبوعي لغير المطعمين على من هم فوق 12 عاماً.

وكانت الحكومة الكويتية، قررت عودة الطلاب في جميع المراحل التعليمية، إلى مقاعد الدراسة في التعليم حكومي والخاص، مع تقسيم اليوم الدراسي إلى مرحلتين، باستثناء المدارس الأجنبية التي تحظى بكثافة طلابية قليلة.