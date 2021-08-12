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دياب: قرار رفع الدعم  عن المحروقات مخالف للقانون ولسياسة الحكومة

دياب: قرار رفع الدعم  عن المحروقات مخالف للقانون ولسياسة الحكومة
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

وصف  رئيس حكومة لبنان حسان دياب قرار حاكم مصرف لبنان حول رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون ولسياسة الحكومة في ترشيد الدعم.

العالم_لبنان

وصدر عن دياب اليوم الخميس البيان التالي: لقد قاومت طويلا قرار رفع الدعم، ولا أزال ضد هذا القرار، وتحملت اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها تعيش في أبراجها العاجية ولا تعرف شيئا عن معاناة اللبنانيين.
لقد اتخذ حاكم مصرف لبنان قرار رفع الدعم، وهو قرار مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة، وستكون تداعياته خطيرة جدا على البلد، وأضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيشي.
كنت وما أزال ضد رفع الدعم قبل إعطاء الناس تعويضا ولو جزئيا عن ترشيد الدعم. ولقد أنجزنا منذ يومين آلية تنفيذ البطاقة التمويلية، وبات الشروع في تطبيقها قريبا، وكان يمكن لقرار رفع الدعم الانتظار حتى يبدأ العمل بالبطاقة ليتزامن معها ترشيد الدعم وفق خطة الحكومة"

و وجه دياب كتابا إلى وزير المالية غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة في ترشيد الدعم.

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