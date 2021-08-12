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سوريا تستثمر في الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة البديلة

سوريا تستثمر في الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة البديلة
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة السورية عمليات الاستثمار الفعلي لثلاث محطات للطاقة الشمسية مخصصة لتشغيل 3 آبار لإرواء التجمعات السكانية في المناطق الشمالية والشرقية بالمحافظة في إطار التحول للاستفادة من قدرات الطاقة البديلة.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة سانا السورية عن مدير المؤسسة الدكتور مطيع العبشي أنه التوجه الحالي للمؤسسة يقضي بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار كونها توفر تكاليف استعمال الوقود وتحقق أمن الطاقة وتسهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي مع مراعاة خفض نسب الانبعاثات الكربونية وتخفيف الضغط عن الشبكة الكهربائية.

وبين العبشي أنه تم الاستثمار الفعلي للآبار التي تقع في الحمرا الشمالية وصوران وعقيربات باستطاعة 55 كيلو واط تقريبا لكل محطة مستعرضا بعض معوقات العمل المتمثلة بارتفاع التكلفة التشغيلية للكيلو واط الواحد والتي تصل إلى 3 ملايين ليرة كما أن نشر ألواح الطاقة يحتاج إلى مساحات فارغة إلى جانب وجود مئات الآبار ضمن تجمعات سكنية وبالتالي صعوبة تنفيذ هذه المشروعات مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت في خطتها للعام القادم تنفيذ 4 مشاريع جديدة بعد أن أعدت الدراسات الهندسية اللازمة.

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