568 وفاة جديدة بكورونا في إيران

العالم- ايران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الخميس 12 آب/أغسطس)، عن تسجيل 39 الفا و49 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 4 ملايين و320 الفا و266 شخصا.

وأضافت أن 4 آلاف و938 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 7 آلاف و48 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و647 الفا و16 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 26 مليونا و889 الفا و997 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 14 مليونا و 229 الفا و120 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 3 ملايين و 531 ألفا و142 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 17 مليونا و760 الفا و262 جرعة.