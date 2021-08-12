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متحدث طالبان: الحركة لم تتلق عرضا جديدا من حكومة أفغانستان

متحدث طالبان: الحركة لم تتلق عرضا جديدا من حكومة أفغانستان
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" في قطر، سهيل شاهين، اليوم الخميس، أن الحركة لم تتلق عرضا جديدا للمشاركة في الحكم من حكومة أفغانستان.

العالم- أفغانستان

ونقلت قناة الجزيرة عن المتحدث قوله بأن حركة "طالبان" مستعدة للمشاركة في الحكومة الانتقالية، ولا تنوي الإطاحة بالرئيس الأفغاني أشرف غني.

هذا وأعلنت القناة في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن الحكومة الأفغانية ستعرض على حركة "طالبان" المشاركة في حكم البلاد في حال انتهاء العنف.

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية المتشددة (المحظورة في روسيا)، يوم أمس الأربعاء، أنها أحكمت السيطرة على مطار شبرغان في ولاية جوزجان شمالي البلاد، وأيضا مطار ولاية فراه غربي البلاد، وذلك بعد أيام من سيطرة الحركة على مركزي الولايتين.

وحتى الآن، باتت حركة "طالبان" تسيطر على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصدر أمريكي مطّلع، قوله إن "الإدارة الأمريكية لا تستبعد سقوط العاصمة الأفغانية، كابول، في أيدي مقاتلي حركة طالبان في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر".

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من أمس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.

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