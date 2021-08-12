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الكويت تحدد زمن وصولها للحصانة المجتمعية

الكويت تحدد زمن وصولها للحصانة المجتمعية
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت الكويت، الخميس، إنها ستصل إلى الحصانة المجتمعية نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، بتطعيم 70% مما يمكنها من العودة للحياة الطبيعية، مشددة على أنها ستكون بمنأى في الوقت الحالي عن الموجة الرابعة التي حذرت من تفشيها منظمة الصحة العالمية مؤخرا.

العالم-الكويت

وأوضح رئيس الوزراء الشيخ "صباح الخالد"، أنه "بنهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل سنصل بالتطعيم بلقاح كورونا في البلاد إلى نسبة 70% مما يعطي حصانة مجتمعية نستطيع من خلالها العودة إلى الحياة الطبيعية".

وتابع: "وصلنا إلى عدد مليونين و600 ألف مطعم بلقاح كورونا (بنسبة 66% تقريباً)".

من جهته، أكد طبيب الصحة الوقائية في وزارة الصحة "عبدالله بهبهاني" أن الكويت تجاوزت الموجة الثالثة من جائحة "كوفيد" بدرجة كبيرة، مشددا على أنها ستكون بمنأى في الوقت الحالي عن الموجة الرابعة التي حذرت من تفشيها منظمة الصحة العالمية أخيراً.

وقال "بهبهاني" لصحيفة "الجريدة" إن تسريع وتيرة التطعيم التي شهدتها البلاد أخيراً سيكون له أكبر الأثر في تجنب هذه الموجة، وخفض حالات الوفيات، وعودة العمل بنسبة 100%.

وأضاف أنه لا غنى في الوقت نفسه عن الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى، كارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المكتظة وسيئة التهوية.

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