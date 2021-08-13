مقتل 17 مسلحا و5 متطوعين من قوة رديفة للجيش بهجوم شمال بوركينا فاسو

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وأفاد مسؤول حكومي بأن "مسلحين وصلوا على متن نحو 20 دراجة نارية هاجموا معسكرا لقوات الدفاع في بيلاكوكا بمنطقة الساحل شمال بوركينا فاسو على الحدود مع جمهوريتي مالي والنيجر".

وقال: "المتطوعون صدوا الهجوم ما أدى إلى تحييد 17 إرهابيا، كما قتل خمسة من بين المدافعين خلال الهجوم".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة تقوم بعملية تمشيط وتأمين للمنطقة".

وتشهد بوركينا فاسو هجمات منذ 2015 من قبل جماعات بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيمي "القاعدة و"داعش" الإرهابيين في الصحراء.

وتتركز الهجمات والكمائن في الشمال والشرق بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر اللتين تشهدان أيضا هجمات مشابهة.

وقتل أكثر من 1500 شخص في بوركينا فاسو وفر أكثر من 1.3 مليون من منازلهم في بلد يقطنه حوالى 20 مليون نسمة.

وشكلت الحكومة في ديسمبر 2019 قوة "المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن" لدعم القوات المسلحة، حيث يتلقى المتطوعون تدريبا عسكريا لمدة 14 يوما، ويؤدون مهامّ منها المراقبة وجمع المعلومات.