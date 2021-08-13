الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل 17 مسلحا و5 متطوعين من قوة رديفة للجيش بهجوم شمال بوركينا فاسو

مقتل 17 مسلحا و5 متطوعين من قوة رديفة للجيش بهجوم شمال بوركينا فاسو
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر أمنية وحكومية في بوركينا فاسو الخميس أن 17 مسلحا وخمسة من عناصر قوات الدفاع المدني الرديفة قتلوا بهجوم مسلح شمالي البلاد.

العالم _ افريقيا

وأفاد مسؤول حكومي بأن "مسلحين وصلوا على متن نحو 20 دراجة نارية هاجموا معسكرا لقوات الدفاع في بيلاكوكا بمنطقة الساحل شمال بوركينا فاسو على الحدود مع جمهوريتي مالي والنيجر".

وقال: "المتطوعون صدوا الهجوم ما أدى إلى تحييد 17 إرهابيا، كما قتل خمسة من بين المدافعين خلال الهجوم".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة تقوم بعملية تمشيط وتأمين للمنطقة".

وتشهد بوركينا فاسو هجمات منذ 2015 من قبل جماعات بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيمي "القاعدة و"داعش" الإرهابيين في الصحراء.

وتتركز الهجمات والكمائن في الشمال والشرق بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر اللتين تشهدان أيضا هجمات مشابهة.

وقتل أكثر من 1500 شخص في بوركينا فاسو وفر أكثر من 1.3 مليون من منازلهم في بلد يقطنه حوالى 20 مليون نسمة.

وشكلت الحكومة في ديسمبر 2019 قوة "المتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن" لدعم القوات المسلحة، حيث يتلقى المتطوعون تدريبا عسكريا لمدة 14 يوما، ويؤدون مهامّ منها المراقبة وجمع المعلومات.

روابط ذات صلة

أول وفاة بفايروس "ماربورغ" الفتاك غرب أفريقيا

غينيا تسجل أول وفاة بفيروس ماربورغ الفتاك بغرب أفريقيا

زوما من السجن إلى المستشفى.. تحت الملاحظة

المطبعون العرب.. الثغرة التي تسللت منها "إسرائيل" الى أفريقيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعملية استخبارية.. تفجير اسلحة وعبوات في الانبار

حماس: لم نستهدف بالعدوان الأخير سوى أهداف الاحتلال العسكرية

دبلوماسي ايران سابق: على الرياض فك عقدتها تجاه العلاقات مع طهران

الصحة المصرية تحذر من موجة كورونا جديدة بالبلاد

مقتل 17 مسلحا و5 متطوعين من قوة رديفة للجيش بهجوم شمال بوركينا فاسو

مساعد وزير الخارجية.. الدبلوماسيون الايرانيون في هرات بأمان وعلى اتصال مع طهران