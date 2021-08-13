نائب الرئيس الايراني يدعو الى تعبئة كافة الطاقات لمواجهة كورونا

العالم - ايران

وقال مخبر خلال اجتماع عقد الخميس للبحث في توفير لقاحات كورون: ان استمرار الوتيرة الراهنة للتطعيم بحاجة الى 10 ملايين جرعة من اللقاح والذي ينبغي انجازه في غضون الايام العشرة القادمة والى جانب ذلك ينبغي الاهتمام بدعم انتاج اللقاح الداخلي.

واضاف: ان اولوية البلاد اليوم هي مكافحة كورونا والاسراع بوتيرة تطعيم المواطنين حيث ان تحقيق هذا الهدف تتم متابعته بجدية من خلال توفير اللقاح اللازم عبر تقوية الانتاج الداخلي وزيادة الواردات.

واعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية استيراد 20 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الاسابيع القادمة بانه يشكل الاولوية التالية لاستمرار التطعيم في البلاد واوعز الى المسؤولين المعنيين في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وجمعية الهلال الاحمر ووزارة الخارجية لمتابعة موضوع واردات لقاح كورونا بجدية ليتزامن الاسراع في انتاج اللقاح الداخلي مع تطعيم المجموعات المستهدفة وانهاء تفشي المرض.

كما اشار مخبر الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة مواجهة مرض كورونا وضرورة توفير اللقاح والادوية التي يحتاجها المواطنون باي طريقة كانت، داعيا الى اتخاذ السبل والتدابير اللازمة للخروج من هذا الوضع وخفض شدة مرض كورونا في البلاد.

واكد ضرورة دعم الكوادر الطبية والعاملين في المستشفيات للسيطرة على الموجة الحالية لفيروس كورونا، واشار الى تقرير مساعد الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية حول اجراءات ومتابعات الوزارة لاستيراد اللقاح من اي دولة كانت، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة بهذا الصدد.