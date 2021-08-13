دعوات في مدينة الخليل للحشد وأداء صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي

العالم - فلسطين

وصدحت مكبرات المساجد في الخليل داعية المواطنين لإعمار المسجد الإبراهيمي والحضور في ساحاته في الصلوات كافة، خاصة اليوم في صلاة الجمعة.



وأشارت أوقاف الخليل إلى أنّ مساجد الخليل كافة ستغلق أمام المصلين لصلاة الجمعة، وناشدت التوجه للصلاة في المسجد الإبراهيمي لمواجهة مخططات الاحتلال.



يذكر أن نشطاء في الخليل أطلقوا دعوات لأهالي المحافظة وسكان البلدة القديمة خصوصًا للمشاركة في "صلاة جمعة فجر الانتصار والرباط بالمسجد الإبراهيمي"؛ تأكيدًا على الحق الكامل للمسلمين فيه، ورفضًا لخطط التهويد التي يتعرض لها.



وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام، في تنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث خصصت مليونيْ شيقل لتمويله.



وباشرت آليات الاحتلال تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال بعمليات حفر بآليات ثقيلة على بعد 100 متر تقريبا، في الساحات الخارجية الغربية للمسجد الإبراهيمي، لتركيب المصعد الكهربائي.



ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي، وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل.



ورفضت محكمة الاحتلال في نيسان/أبريل الماضي، طلبًا فلسطينيًّا بتجميد بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي.