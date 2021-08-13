كويكب بينو يقترب من الارض ليدمره

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وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، في خبر منشور على موقعها الرسمي، إلى أن الكويكب بينو سيقترب في عام 2135 من الارض بشكل كبير , حسبما نقل موقع سبوتنيك.

ونوهت الوكالة إلى أن الكويكب سيصبح على بعد نصف المسافة الفاصلة بين كوكبنا والقمر، وعلى الرغم من أن الوكالة طمأنت المتخوفين من أن احتمالات حدوث اصطدام لاحق بحلول سنة 2300، بأن هذه الاحتمالات ما تزال ضئيلة جدا، لكن بعض المصادر الأخرى أبدت تخوفا حقيقيا بسبب وجود بعض النظريات العلمية الكارثية.

ونشرت ناسا نتائج دراسة حملت عنوان التقويم الفلكي وتقييم المخاطر لكويكب قريب من الأرض (101955) بينو استنادًا إلى بيانات أوزيريس ريكس، في مجلة إيكاروس.

وتمكن العلماء باستخدام شبكة الفضاء العميقة التابعة لناسا ونماذج الكمبيوتر الحديثة، من تقليص حالات عدم اليقين حول مدار كويكب بينو المحتمل، حيث أكدت النتائج أنه في عام 2300 فإن احتمال الاصطدام هو 1 في 1750 (أو 0.057٪). ونوه الباحثون إلى أن تاريخ 24 سبتمبر/أيلول من عام 2182 هوب مثابة التاريخ الوحيد الأكثر أهمية من حيث التأثير المحتمل لهذ الكويكب على الأرض، مع احتمال 1 من 2700 (أو حوالي 0.037٪).