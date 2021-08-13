التطبيع البحريني الاسرائيلي يتكلّل بتبادل فتح السفارات‎‎

العالم - الاحتلال

وكان وكيل وزارة الخارجية البحرينية للعلاقات الدولية عبد الله بن أحمد آل خليفة، قد وصل إلى الأراضي المحتلة في رحلة استغرقت أربعة أيام التقى خلالها رئيس الكيان الغاصب إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء ووزير خارجية الاحتلال.

وقال خليفة إنه يأمل أن يتولى السفير البحريني منصبه في هذا الكيان الغاصب قريبًا.

وفي السياق، ذكر موقع "والاه" أن لابيد قال في مؤتمر صحفي في كازابلانكا أمس إن علاقات "اسرائيل" والمغرب ستتطوّر إلى علاقات دبلوماسية كاملة، وكذلك ستُفتتح سفارات بين الجانبين خلال شهرين.

وأشار لبيد الى إن "وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سيصل إلى "تل أبيب" في الرحلة الأولى لشركة الطيران المغربية، المتوقعة في تشرين أول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر.