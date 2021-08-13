الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر... الداخلية تحذر من التجمعات وإثارة النعرات القبلية وتتوعد المخالفين

قطر... الداخلية تحذر من التجمعات وإثارة النعرات القبلية وتتوعد المخالفين
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الداخلية القطرية من أي تجمعات تخالف القوانين والإجراءات المتبعة في الدولة، مشددة على عدم جواز إثارة النعرات العنصرية والقبلية.

العالم- قطر

ويأتي تحذير الوزارة في وقت يسود فيه التوتر بسبب قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في 29 يوليو/ تموز الماضي، والذي أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.

وذكرت الوزارة في بيانها أن أجهزتها المختصة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لضبط من يخرق القانون والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأحالت الوزارة يوم الاثنين الماضي، 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، بعدما وجه أعضاء بقبيلة "آل مرة"، التي تنتشر في عدد من دول الخليج (الفارسي) بينها قطر والسعودية، انتقادات لقانون الانتخابات، واعتبروا أنه يحرمهم من حقوقهم.

وفجر قانون الانتخابات في قطر موجة من التضليل الإعلامي تحت هاشتاغ "قطر تنتفض" في محاولة لتهويل ما يحدث في الإمارة الخليجية، فزعموا انتشار الجيش ووقوع اشتباكات مسلحة، كما نشروا مقطعا من كلمة قديمة للأمير تميم على أنها خطاب حديث يطالب الشعب فيه بالهدوء وتغليب المصلحة العامة، وهي أمور كلها مغلوطة ومجتزأة.

لكن لا شك أن هناك توترا بالفعل بسبب القانون، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى تمديد العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات على جداول قيد الناخبين الأولية خلال الأسبوع المقبل.

روابط ذات صلة

ضاحي خلفان يهاجم قانون الانتخابات في قطر

قطر تعين سفيرا جديدا لدى السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي: التاريخ هو من فضح المخالفين في حقوق الشعب التونسي

لقاء 'إسرائيلي أردني' بشأن رفات جندي أردني عثر عليها في القدس المحتلة

واشنطن هي التي عرقلت تنفيذ الاتفاق بين طهران ولندن للافراج عن 10 سجناء

محاولات الأعداء التحريض وتشويه صورة المقاومة

بين المحتل والمختل.. النعيمي يهذي ويدعو لتحرير غزة من "حماس"!

قطر... الداخلية تحذر من التجمعات وإثارة النعرات القبلية وتتوعد المخالفين