سفير المنامة لدى واشنطن يتهم الفلسطينيين بالإرهاب

العالم- البحرين

وقال السفير إن «اتفاقيات أبراهام» ساعدت في إنهاء حرب غزة الأخيرة، وتخفيف الأضرار الناجمة عن القتال، وأضاف «رأينا انعكاسًا حقيقيًا لكيفية تحقيق الاتفاقيات للسلام» – بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأضاف أن إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني خلقت سبيلًا آخر لتواصلٍ يمكن استخدامه لتقليل الصراع، والتصعيد عندما تكون هناك نقطة اشتعال – بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير لم يذكر كيف أسهمت البحرين، أو أي من دول «اتفاق أبراهام» بشكلٍ مباشرٍ في إنهاء القتال، أو التخفيف من أضراره، وأوضحت أنه أشار إلى أن حرب مايو/ أيار كانت أقصر بكثير، وأقل فتكًا من الاشتباك الكبير، الذي استمر خمسين يومًا في العام 2014 .