الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير المنامة لدى واشنطن يتهم الفلسطينيين بالإرهاب

سفير المنامة لدى واشنطن يتهم الفلسطينيين بالإرهاب
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصف سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية «عبد الله راشد الخليفة» الفلسطينيين بـ «الإرهابيين» الذين أطلقوا آلاف الصواريخ على الكيان الإسرائيلي، خلال حرب غزة الأخيرة في مايو/ أيار الماضي، والتي استمرت 11 يومًا.

العالم- البحرين

وقال السفير إن «اتفاقيات أبراهام» ساعدت في إنهاء حرب غزة الأخيرة، وتخفيف الأضرار الناجمة عن القتال، وأضاف «رأينا انعكاسًا حقيقيًا لكيفية تحقيق الاتفاقيات للسلام» – بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأضاف أن إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني خلقت سبيلًا آخر لتواصلٍ يمكن استخدامه لتقليل الصراع، والتصعيد عندما تكون هناك نقطة اشتعال – بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير لم يذكر كيف أسهمت البحرين، أو أي من دول «اتفاق أبراهام» بشكلٍ مباشرٍ في إنهاء القتال، أو التخفيف من أضراره، وأوضحت أنه أشار إلى أن حرب مايو/ أيار كانت أقصر بكثير، وأقل فتكًا من الاشتباك الكبير، الذي استمر خمسين يومًا في العام 2014 .

روابط ذات صلة

ضخامة عمل الحكم في البحرين تعبر عن عقلية ضعيفة ومريض

منظمتان حقوقیتان تدعوان المنامة للتحقيق في وفاة المعتقل منصور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير المنامة لدى واشنطن يتهم الفلسطينيين بالإرهاب

الحرائق تشتعل مجدداً في مستوطنات 'غلاف غزة'

دول أوروبية تعلن سحب موظفيها من أفغانستان

الناتو: لا إعتراف بطالبان إذا استولت على الحكم بالقوة

الادميرال تنكسيري: نستخدم كل طاقاتنا لمواجهة الموجة الجديدة لفايروس كورونا

طفل أمريكي يقتل أمه بالخطأ.. كان يلعب بمسدس