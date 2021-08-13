شاهد آخر التطورات الميدانية والسياسية للحرب في أفغانستان

العالم - أفغانستان



مع سيطرة جماعة طالبان على مزيد من الأراضي في افغانستان، أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على العاصمة كابول، حيث فرضت الجماعة سيطرتها التامة على مدينة " بولي علم" الرئيسية في محافظة لوغار والواقعة على مسافة خمسين كيلومتر فحسب عن جنوبي العاصمة.

الولايات المتحدة قررت ارسال الالاف من جنودها الى مطار العاصمة الدولي لاجلاء رعاياها ودبلوماسيين من سفارتها في افغانستان، وأعلنت النرويج كما الدنمارك اغلاق سفارتها بشكل مؤقت كما دعت فرنسا رعاياها الى مغادرة افغانستان.

وفي الوقت نفسه أعلنت بريطانيا ارسال 600 عسكري للمساعدة في اجلاء رعاياها، وانتقدت بشدة انسحاب القوات الاميركية من البلاد، محذرة من أن سيطرة طالبان قد تخلق أرضا خصبة للارهاب ما يشكل تهديدا للعالم.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس:""الدول الفاشلة هي أرض خصبة للفقر والارهاب، بالطبع ستعود القاعدة على الأرجح، هذا تهديد أمني لنا ولمصالحنا. الصفقة الفاسدة التي قام بها دونالد ترامب لم تترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها".





المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جيران أفغانستان إلى إبقاء الحدود مفتوحة، وحذرت وكالات دولية من ان البلاد على شفا كارثة انسانية، وذلك بعد نزوح عشرات الألوف من منازلهم مع انتشار الخوف والجوع بين المدنيين، مما دفع إلى تفاقم الأزمة في البلاد إثر تقدم جماعة طالبان.



وقال المتحدث بإسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري:"ما نخشاه هو أن الأسوأ لم يأت بعد... موجة جوع كبرى تقترب بسرعة... الموقف يحمل كل السمات المميزة لكارثة إنسانية".



وقالت المفوضية السامية إن أكثر من مئتين وخمسين ألفا اضطروا للرحيل منذ اندلاع القتال بحثا عن ملاذ آمن معظمهم من النساء والأطفال.

ويعقد حلف شمال الاطلسي اجتماعا لمبعوثي دول الحلف لبحث عمليات اجلاء الرعايا الاجانب كما سيناقش الاجتماع الخيارات والتكيفات العسكرية المطلوبة.