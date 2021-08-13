الإعلان عن تشكيل قوات شعبية في أفغانستان لمقاومة طالبان

العالم ـ أفغانستان

وأشار مصدر مقرب من حزب "الحركة الإسلامية الوطنية" إلى أنه "عقد بعد ظهر يوم الجمعة في مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ شمال غرب البلاد، اجتماع استثنائي حول القضايا الأمنية، بمشاركة القيادي في الوكالة المشير عبد الرشيد دوستم رئيس المجلس التنفيذي، وعن الجمعية الإسلامية العميد عطو نور، ونائب رئيس جهاز الأمن الوطني عباد الله عباد، ومحافظ بلخ الحالي فرهاد عظيمي، وكذلك قائد فيلق شاهين 209 اللواء ذبيح الله مهمند، وقائد الشرطة ورئيس الأمن الوطني في بلخ، وعدد من ممثلي الاحزاب في المحافظة".

وأضاف: "اتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية حشد وتنسيق كل قوى التشكيل لدعم الهياكل الدفاعية والأمنية للبلاد في الشمال، وخاصة في محافظة بلخ ومدينة ميمنه بمحافظة فارياب، ضد أعداء الشعب الأفغاني".

وتابع: "تقرر في الاجتماع أن يقود اللواء عطو نور كل قوى المقاومة والتعبئة الشعبية، وأن يسيطر عبد الرشيد دوستم على جميع العمليات وخطوط القتال ويقدم المشورة اللازمة لقوات الأمن والدفاع والميليشيات".

وأوضح المصدر، أن "المشاركين في الاجتماع قرروا إنشاء عدة مراكز إدارية في محافظة بلخ، إضافة إلى دعم التشكيل الجديد بفيلق شاهين 209 وإدارة أمن بلخ وقيادة الشرطة".

وتواصل جماعة طالبان تقدمها في أفغانستان حيث تفرض سيطرتها على مدينة "بولي علم" الرئيسية في محافظة لوغار والواقعة على مسافة خمسين كليومترا عن جنوبي كابول، وقررت الولايات المتحدة وبريطانيا إجلاء رعاياهما ودبلوماسييهما بسرعة كما أغلقت سفارات غربية سفاراتها فيما أعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيدعم الحكومة الافغانية "قدر الامكان" وسيقوم ب"تكييف" وجوده الدبلوماسي.