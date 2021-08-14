السعودية تقرر زيادة معتمري الخارج إلى 120 ألفاً يومياً

العالم - السعودية

وبحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ السعودية، فقد قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، عبد العزيز وزان، إن 50 معتمراً سيصلون السبت الساعة ظهراً إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وسيتجهون بالحافلات مباشرة إلى المدينة المنورة.

وأوضح أن "تصريح العمرة لا يقتصر على أداء المناسك بالطواف والسعي فقط، بل يشمل شعائر أخرى إضافية تقدم للزوار من الداخل أو الخارج، مثل الصلاة في المسجد الحرام، وتصاريح زيارة النبي (ص) في المسجد النبوي، وتصاريح الصلاة في الروضة الشريفة سواء للرجال أو النساء حسب الأوقات المحددة".

وأضاف أن "جميع هذه الشعائر إضافة إلى العمرة ستتم متابعتها وتقديمها وفق أعلى معايير الاحترازات الصحية لسلامة المعتمرين والزائرين".

وأفاد بأنه "منذ غرة شهر محرم الجاري، رفعت الطاقة التشغيلية للعمرة إلى 60 ألف معتمر يومياً، بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة مع الوزارة فيما يخص الحرم المكي والحرم النبوي".

وأشار وزان إلى أن "هناك زيادة تصاعدية في أعداد المعتمرين القادمين من الخارج، باعتبار موسم العمرة موسماً طويلاً يمتد إلى 10 أشهر متصلة، فنبدأ بأعداد بسيطة ثم يزداد العدد كما هو الحال في الأعوام السابقة".

وأعرب وزان عن توقعه بأن "يكون هناك إقبال كبير هذا العام لأداء العمرة، والشركات السعودية المقدمة للخدمات جاهزة، والجهات الخدمية جاهزة لتقديم أعلى الخدمات وأجودها للمعتمرين".

وحول الطاقة الاستيعابية للمعتمرين قال: إن "60 ألف معتمر يؤدون العمرة يومياً، وهناك توجه قريباً لرفع هذه الطاقة إلى 90 ألفاً، ثم 120 ألف معتمر يومياً، وسيكون ذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة مع وزارة الحج".

وفيما يتعلق بمعتمري الخارج قال: "تعد الوزارة سنوياً وثيقة توضح فيها الإجراءات ومعايير الخدمات التي تقدم للمعتمرين، وكان أبرز ما تضمنته وثيقة هذا العام 1443 هي الفئات العمرية للمعتمرين القادمين من الخارج، إضافة إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، وآلية شراء حزم الخدمات من منصة الحجز المركزي".

وبين أن حزم الخدمات "تتضمن الخدمات الأساسية مثل النقل والسكن والتأمين الطبي الشامل للمعتمرين، وهذه الوثيقة موجودة على موقع الوزارة، ويتم تحديثها في حال وجود أي تعليمات إضافية تصدر من الجهات المختصة في المملكة".

وفي 23 يوليو الماضي، اختتمت المملكة موسم الحج لعام 1442 هجرية (2021 ميلادية)، الذي تم تنظيمه بعدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسماً استثنائياً للحج جراء تفشي كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم.