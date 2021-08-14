شاهد: دمشق تشهد حضوراً مثالياً في احياء ذكرى عاشوراء

مشهد حزين يتكرر عاما بعد عام في منطقة السيدة زينب عليها السلام مع حلول محرم، ايام يجدد فيها محبو اهل بيت رسول الله الحزن في عاشوراء الامام الحسين عليه السلام، ويؤكدون على استمرار النهج.

وقال ممثل السيد قائد الثورة الاسلامية الايرانية في سوريا، حميد صفار هرندي:"هذه الثورة مستمرة وباقية ولاتنطفئ حرارة ثورة الحسين عليه السلام في القلوب. الامام الحسين عليه السلام خرج لاصلاح امة جده رسول الله صلی الله عليه واله وسلم، فقد وجد الفساد مستشرياً فخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

الشوارع باتجاه مقام العقيلة تعج بمواكب بالزوار يردّدون شعارات قالها انصار الامام الحسين عليه السلام قبل اكثر من 1400 عام، مجالس عزاء مركزية شهدت حضورا لافتا هذا العام، صور شهداء الدفاع المقدس راسخه شامخة، في انعكاس واضح لمن قضى في معارك سوريا على خُطی الحسين عليه السلام، في كربلاء.

الخيمُ الحسينيه تنتشرُ بكثافه، يجسد فيها المشاركون عبر اللوحات واقعه كربلاء، فلحبِ سيدِ الشهداء حرارة في قلوب هؤلاء الصغار، كما كبارهم، عاشوراء أكثر من مجرد مناسبة دينية، هي ثقافه متجدده بابعادها الانسانية سيما في مكافحة الظلم والطغيان.

هذا الحضور الكبير دليل علی ان نور الامام الحسين عليه السلام في قلوب محبيه لم ينطفئ وان معركة الحق والباطل مستمرة وان نهج سيد الشهداء عليه السلام باق في كل ساحة وكل ميدان.