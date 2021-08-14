شاهد: كيف خسرت اميركا الرهان في افغانستان؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت هدی رزق في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية انه عندما تسيطر طالبان على كابول، سيكون الموضوع مختلفاً وسيؤدي ذلك الی تدخل خارجي لاسيما من قبل اميركا التي هيأت الارضية لهذا الموضوع.

وأكدت رزق ان الولايات المتحدة لن تنسحب من افغانستان لان الاستراتيجية الاميركية هي استراتيجية ماوراء الافق يعني الولايات المتحدة تراهن على الداخل الافغاني على كابول وعلى المدن التي تعتقد اميركا انها احدثت فيها تغيير كبيرا وعلى الصعيد المجتمعي والعسكري وعلى صعيد اختراقها للمجموعات التي لاتوالي طالبان وضد طالبان اساسا وعلى صعيد المجموعات الاثنية والاستخباراتية، وعلى الحداثة التي احدثتها بسبب احتلالها لمدة 20 عام لكابول ودعمها للحكومة والجيش والاستخبارات بان طالبان لن يستطيع السيطرة على كابول وايضا لان طالبان لا تملك الاسلحة التي تمتلكها الولايات المتحدة.

وأوضحت رزق ان الولايات المتحدة سوف تسحب بعض العائلات من كابول لانها تعلم ان الحرب الداخلية سوف تبدأ في افغانستان، واميركا سوف تعزز هذه الحرب الداخلية من الخارج.