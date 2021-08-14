مواصفات طائرة التجسس التي اسقطتها الدفاعات اليمنية في مارب

العالم- اليمن

وطائرة “سكان إيغل” بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأمريكية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.

وهذه هي الثالثة من نوعها التي يتم إسقاطها أثناء العدوان على اليمن ، حيث تم إسقاط طائرتين من نفس النوع في صرواح ومحور عسير.