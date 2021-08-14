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بغداد: ما حدث للعراقيين على حدود ليتوانيا صراع دولي

بغداد: ما حدث للعراقيين على حدود ليتوانيا صراع دولي
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن القائم بالأعمال العراقي المؤقت لدى بولندا، حسين الصافي، اليوم السبت، رفض بلاده استخدام مواطنيها في "صراعات دولية هم بعيدون عنها كل البعد".

العالم - العراق

ونقلت وزارة الخارجية العراقية عن الصافي قوله خلال لقاء رسمي عبر تقنية الفيديو ترأسه رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا، إن "المهاجرين العراقيين مغرر بهم، وهم يستحقون الرعاية من كلا البلدين، والوضع الذي تعيش به بعض العوائل في المخيمات، صعب".

وأضاف، أن "اهتمام الحكومة العراقية بالاستماع إلى مزيد من المقترحات من الجانب الليتواني بخصوص حل مشكلة المهاجرين وما يمكن أن تقدمه لتشجيعهم على العودة الطوعية، لاسيما أنهم تعرضوا لعملية خداع كبرى من قبل مافيات التهريب كلفتهم أموالا كبيرة واستخدمتهم أداة في صراع سياسي لا ذنب لهم فيه".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية البدء في إصدار جوازات مرور للمواطنين العراقيين العالقين في جمهورية بيلاروسيا، تمكنهم من العودة لبلادهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتواصل مع المسؤولين العراقيين من أجل حثهم على تحمل مسؤولياتهم وإعادة قبول مواطنيهم من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل غير شرعي عبر بيلاروسيا.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده ستحقق في عمليات تهريب المهاجرين العراقيين إلى ليتوانيا.

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