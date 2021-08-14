مئات الرعايا الافغان يدخلون الاراضي الايرانية

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وقال علي رضا مير بهاء الدين ، تم إنشاء مخيمين يستوعبان 1000 شخص في منطقة ميلك تحت إدارة الأجانب والأسواق الحدودية تحت إدارة الهلال الأحمر ".

ولفت الى ان الرعايا الأفغان الذين دخلوا حدود إيران حتى الآن سيعودون إلى بلادهم بعد 72 ساعة.

ونوه الى إجراء اختبارات كورونا على الرعايا الاجانب بسبب تفشي الفيروس وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وجامعة العلوم الطبية والمراكز الطبية منذ دخولهم أراضي البلاد.

وقال مير بهاء الدين: خلال اجتماعاتنا المتكررة مع محافظ سيستان وبلوجستان ، والمدير العام لإدارة شؤؤون الأزمات في المحافظة وحاكم زابل ، أعلنا استعدادنا لأي إجراء محتمل في مجال توفير أماكن إقامة طارئة للاجئين الأفغان عند الضرورة بموجب القانون.

وأشار مدير جمعية الهلال الأحمر في المحافظة: لقد وفرنا حتى الآن أماكن إقامة طارئة لـ 44 أسرة من الرعايا الأفغان ، من بينهم 356 شخصًا ، عادوا إلى أفغانستان بعد 72 ساعة.

وقال: منذ 11 مارس 2020 ، أجرت جمعية الهلال الأحمر اختبارات كورونا في ثلاث منافذ حدودية هي ريمدان وميرجاوه وميلك بالتعاون مع جامعة العلوم الطبية والمراكز الصحية في المحافظة، والتي ستستمر حتى إعادة فتح المنافذ الحدودية وعودة حركة المرور بشكل طبيعي.