84 عسكريا افغانيا يفرون الى اوزبكستان

العالم- افغانستان

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في 14 أغسطس، عبرت مجموعة من عناصر القوات المسلحة الأفغانية قوامها 84 شخصا، حدود دولتنا عند أحد أقسام الحدود مع أفغانستان، وتم اعتقالهم من قبل حرس الحدود الأوزبيكي.

ولم تظهر أي مقاومة خلال ذلك من جانب عناصر المجموعة، بل طلبوا مساعدة طبية، تم تقديمها لثلاثة جرحى".

ووفقا لسلطات طشقند، تم تقديم المساعدة الطبية والطعام لعناصر هذه المجموعة الأفغانية، وتم تنظيم إقامتهم المؤقتة.

وتابعت الوزارة في بيانها، أن "حرس الحدود الأوزبيكي لاحظ تجمع أفراد عسكريين من القوات الحكومية الأفغانية في الجزء الأفغاني من جسر ترمذ - خيراتون، ويجري اتخاذ إجراءات لتقديم المساعدة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص".

وأشارت الوزارة، إلى أن المفاوضات جارية مع كابل حول عودة المواطنين الأفغان إلى وطنهم وتسوية الوضع في منطقة جسر ترمذ - خيراتون.

وخلال أسبوع ونيّف، سيطرت طالبان بالكامل تقريباً على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها ووصلت إلى أبواب كابول. دون ابداء أيِ مؤشر يدل على رغبتها في إبطاء تقدمها.