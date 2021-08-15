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سوريا تشارك في ألعاب الجيش الدولية

سوريا تشارك في ألعاب الجيش الدولية
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجموعة تدريب الغوص السوري، عمار جعفر، أن غواصين سوريين سيشاركون في ألعاب الجيش الدولية السابعة التي تنظمها وزارة الدفاع الروسية.

العالم - سوريا

ومن المقرر أن تقام مرحلة المنافسة بين الغواصين في إيران في أغسطس/ آب من هذا العام. الآن يتدرب الغواصون السوريون على ساحل البحر الأبيض المتوسط في محافظة اللاذقية.

وقال: "نحن نشارك في المسابقة للمرة الثالثة. في عام 2018، احتلينا المركز الثالث"، بحسب قناة "زفيزدا".

قبل الغوص، يكون الإحماء الطويل أمرًا إلزاميًا، حيث تتم مراقبة كل حركة عن كثب. هكذا يستعد السباحون المقاتلون في سوريا لمسابقتهم الرئيسية هذا العام - مرحلة ألعاب الجيش الدولية "العمق".

يتم تدريب السباحين المقاتلين السوريين على مستوى، يشعر فيه كل غواص بالثقة في العمق. بما في ذلك أثناء الغطس الطويل بدون معدات الغوص. يقول الجيش المحلي إن المشاركة في ألعاب الجيش تضاعف من احتراف البحارة.

إن فرصة التنافس مع أفضل البحارة ليست مجرد تحقيق مكانة مرموقة، بل إنها مسألة زيادة الاستعداد القتالي للأسطول. وهم يعملون بدقة على كل مرحلة من مراحل الغوص في كل مكان.

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