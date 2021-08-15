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فيديو غرافيك..

خفايا الانسحاب الامريكي من أفغانستان أكبر من حرب أهلية

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

يعتبر التواجد العسكري الامريكي في المنطقة السبب الابرز للكوارث والمآسي التي حلّت بشعوبها.

العالم - فيديو غرافيك

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