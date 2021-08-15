ثورة الإمام مشعل للأحرار وانعكاس لإمتداد الثورة لأجيال متعاقبة

العالم - خاص بالعالم

رغم مضي نحو 14 قرنا ومنذ أن سقط دم الامام الحسين (ع) واهل بيته واصحابه وهم يرفعون راية الرفض بوجه الظالمين، أصبحت كربلاء المقدسة قبلة للثوار، وعاشوراء مشعلا ينير درب الثائرين.

ومنذ ذلك اليوم انطلقت الشعائر الولائية التي مثلت انعكاسا لهذا الرفض وامتدادا لتلك الثورة لأجيال متعاقبة..والتكايا الحسينية واحدة من هذه الشعائر على امتداد التاريخ ..

ان لقتل الحسين (ع) حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا حديث للنبي الاكرم محمد(ص) انبثقت منه الشعائر الحسينية وتطورت على مدى العصور والأزمان والأماكن رغم كل محاولات محوها وطمسها.

اما دور التكية فكان انها شكلت ولا زالت مركز الانطلاقة ومحطة ليس للعزاء فحسب بل للتثقيف بالرسالة المحمدية وواقعة الطف وأهدافها وقيمها ولتقديم رسائلها الخالدة للامم والشعوب في العالم كافة..



رفع الاعلام والرايات السوداء والحمراء والخضراء وإضاءة وإنارة المصابيح فضلا عن تحضير الهوادج وتقديم الطعام والشراب للزائرين ومختلف الخدمات امور تعنى بها التكايا الحسينية ويتوهج نشاطها في كربلاء المقدسة مع مراسم الحزن بداية شهر محرم الحرام وحتى العشرين من شهر صفر اي أربعينية الامام الحسين (ع) والتي عادة ما كان يتوافد لإحيائها الملايين من الزوار من العراق ومختلف أنحاء العالم.

ويقول علماء وادباء ومفكرون ان خروج الأمام الحسين ( ع) كان أول تحد للطغاة وأول أنموذج ثوري في تاريخ المسلمين أما رسالتة فكانت للأمم والشعوب كافة لأنها كانت ايضا من اجل الانسانية وتطبيق العدل والمساواة ومحاربة الظلم والاستبداد والطغيان والعبودية.

فتحولت شهادته الى شعلة غرست وجدا مستمرا من الثورة والنضال والتضحية..ويقول قائد الثورة الإسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنئي ان واقعة كربلاء حية وباقية ليس في قطعة من الأرض صغيرة فقط، وإنما في مساحة مترامية الأطراف من محيط الحياة البشرية.إن كربلاء موجودة في كل شيء؛ في الأدب، في الثقافة، في السنن والاثار، في الاعتقادات و في القلوب.

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