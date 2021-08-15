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عباس يتوجه للأردن للقاء الملك عبد الله

عباس يتوجه للأردن للقاء الملك عبد الله
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث كان في استقباله، الملك الأردني عبد الله الثاني.

العالم - فلسطين

وعقد عباس وعبد الله الثاني اجتماعا منفردا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين، وآخر التطورات السياسية.

وضم الوفد الفلسطيني: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني حضر: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة أحمد حسني، وعدد من مستشاري الملك.

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