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مقتل مستشار وزيرة التعليم الصهيونية للشؤون العربية بإطلاق النار

مقتل مستشار وزيرة التعليم الصهيونية للشؤون العربية بإطلاق النار
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” بأن الشرطة تواصل التحقيق في حادثة قتل ساهر إسماعيل، مستشار وزيرة التربية والتعليم في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، يفعات شاشا بيتون، للشؤون العربية، جراء تعرضه لإطلاق نار.

العالم - الاحتلال

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