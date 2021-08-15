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وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية جيرد مولر

وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية جيرد مولر
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

توفي جيرد مولر أسطورة بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، عن عمر يناهز 75 عاما، اليوم الأحد.

العالم - رياضة

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي: "ينعى النادي، الأسطورة جيرد مولر، الذي وافته المنية صباح الأحد عن عمر ناهز 75 عاما".

وتابع: "صنع مولر التاريخ مع البايرن ومنتخب ألمانيا، حيث سجل 566 هدفا في 607 مباريات رسمية مع البافاري، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة بالدوري الألماني بـ365 هدفا، فضلا عن كونه هدافا للبطولة 7 مرات، كما سجل 68 هدفا في 62 مباراة مع منتخب ألمانيا".

وتابع: "انضم مولر إلى بايرن في صيف 1964، وفاز بكأس الانتركونتيننتال، و3 كؤوس لدوري الأبطال، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة".

وختم: "كان مولر بطل الدوري الألماني 4 مرات، ومثلها في كأس ألمانيا، كما فاز مع المنتخب الوطني ببطولة أوروبا 1972، وكأس العالم 1974، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية في ميونخ ضد هولندا".

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