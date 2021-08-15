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محافظ طرطوس يتدخل عقب احتجاج أهالي منطقة يحمور على تلوث المياه

محافظ طرطوس يتدخل عقب احتجاج أهالي منطقة يحمور على تلوث المياه
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

احتج اليوم عدد من أهالي قرية يحمور بمنطقة طرطوس في سوريا على تلوث مياه الشرب قبل أيام نتيجة وجود مكب للنفايات في المنطقة.

العالم - سوريا

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أكد في تصريح لـ سانا أن هناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل في المحافظة وقال: إنه يتابع الأمر بشكل مباشر وباب المحافظة مفتوح للقاء الأهالي وإيجاد الحلول موضحاً أنه تم رفع التلوث عن مياه الشرب في المنطقة وهناك خطة متكاملة لمعالجة ملف النفايات بالكامل وايجاد حل نهائي لمسألة النفايات في المحافظة.

وأشار أبو سعدى إلى وجود عقد لنقل النفايات من محافظة طرطوس بالقطار إلى محافظة أخرى خارج مناطق السكن باعتبار أن محافظة طرطوس كثيفة سكانياً وهذا الأمر ينهي ملف النفايات في طرطوس بشكل كامل.

وبين أبو سعدى أنه بالنقاش والتعاون مع الأهالي يمكن الوصول إلى الحلول المناسبة وأن مصلحة المواطنين وصحتهم تشكل أولوية لعمل المحافظة ولكن نحتاج إلى ترو وعدم استعجال.

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