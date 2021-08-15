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السيسي ومدير الاستخبارات الأمريكية يبحثان ملف سد النهضة

السيسي ومدير الاستخبارات الأمريكية يبحثان ملف سد النهضة
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وملف سد النهضة.

العالم- مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأحد، بأن السيسي استقبل "ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، حيث شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، على رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي".

وأضاف المتحدث أن "السيسي شدد على الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف".

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