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'أبو مجاهد' يؤكد ان المقاومة الفلسطينية لديها أوراق قوة بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

'أبو مجاهد' يؤكد ان المقاومة الفلسطينية لديها أوراق قوة بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم “أبو مجاهد” أن “المقاومة الفلسطينية لديها أوراق قوة قد تضعها على الطاولة اجتماع الفصائل الفلسطينية الاثنين للوصول الى موقف موحد يرغم الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ استحقاقات ما بعد معركة سيف القدس”.

العالم - فلسطين

وقال أبو مجاهد الأحد إن “اجتماع الفصائل المقرر عقده يوم غدا يأتي من أجل بلورة موقف موحد ازاء الوضع الانساني الصعب الذي يعيشه قطاع غزة خاصة بعد تلكؤ الاحتلال وتهربه من استحقاقات معركة سيف القدس التي ابدعت فيها المقاومة الفلسطينية وحققت فيها انجازات على المستوي الميداني”.

وأضاف أبو مجاهد “يريد الاحتلال من وراء هذا الابتزاز المتعلق بالتقطير وزيادة حلقات الحصار المفروض على قطاع غزة، إرباك الساحة الفلسطينية والحاضنة الشعبية للمقاومة لذا المقاومة تستشعر المسؤولية عالية تجاه ما يجرى من احكام قبضة الحصار وهذا الوضع الصعب وستقوم بواجبها بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا التهرب من قبل العدو الصهيوني”.

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'أبو مجاهد' يؤكد ان المقاومة الفلسطينية لديها أوراق قوة بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي