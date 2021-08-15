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ما هو دور الغابات في مكافحة تغير المناخ؟

ما هو دور الغابات في مكافحة تغير المناخ؟
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت دراسة أمريكية أن الغابات في المناطق المعتدلة أداة رئيسية في مكافحة تغير المناخ بسبب قدرتها على رسم سحب باردة.

العالم - منوعات

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة التي أجراها مهندسو البيئة في جامعة برينستون الأمريكية حللت سجلات الأقمار الصناعية للغطاء السحابي عند خطوط عرض تتراوح بين 30 و45 درجة ووجدوا أنه بمقارنة الظروف في المناطق التي زرعت فيها الغابات أو أعيد غرسها مع المناطق التي تفتقر إلى الغطاء الشجري تبين أن الغابات في خطوط العرض الوسطى تجتذب المزيد من السحب ما يساعد على عكس ضوء الشمس مرة أخرى إلى الفضاء والحفاظ على برودة المنطقة.

ولفت الباحثون إلى أن الغابات تمتص أيضاً كميات كبيرة من الإشعاع الشمسي وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعد من الغازات الدفيئة الرئيسية.

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