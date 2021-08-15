الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن ترسل 1000 جندي إضافيين لدعم عمليات الإجلاء من كابل

واشنطن ترسل 1000 جندي إضافيين لدعم عمليات الإجلاء من كابل
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول أمريكي يوم الأحد أن وزارة الدفاع الأمريكية قررت إرسال 1000 جندي إضافيين للمساعدة في عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل، ليصل بذلك قوام القوات المرسلة إلى 6 آلاف.

العالم - افغانستان

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الألف جندي المشار إليهم من الفرقة 82 المحمولة جوا، وكانوا في حالة تأهب قبل هذا القرار.

وذكرت شبكة "سي إن أن" التلفزيونية في وقت سباق نقلا عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، أن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، لتكون مهمتها إجلاء موظفي السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان.

هذا، وأكدت تقارير صحفية يوم الأحد أن غني غادر البلاد إلى طاجيكستان برفقة عدد من كبار مساعديه ومن المتوقع أن يتوجه من هناك إلى دولة ثالثة.

وأفادت قناة "Kabul News" الأفغانية بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني وصل إلى سلطنة عمان، بعد استيلاء طالبان على العاصمة كابل.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "زوجة غني رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك".

روابط ذات صلة

السعودية تجلي جميع دبلوماسيها عن أفغانستان

شاهد.. طالبان تسيطر على مبنى التلفزيون الحكومي في كابل

وسائل إعلام أفغانية: سماع دوي انفجارات في كابل

وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن ترسل 1000 جندي إضافيين لدعم عمليات الإجلاء من كابل

السعودية تجلي جميع دبلوماسيها عن أفغانستان

شاهد.. طالبان تسيطر على مبنى التلفزيون الحكومي في كابل

وسائل إعلام أفغانية: سماع دوي انفجارات في كابل

السيد نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل.. وسنأتي بالمحروقات من إيران قطعاً

وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عمان