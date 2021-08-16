الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمين العام للأمم المتحدة يحث طالبان على ضبط النفس 

الأمين العام للأمم المتحدة يحث طالبان على ضبط النفس 
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة "طالبان" إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح، وذلك بعد أن سيطرت الحركة على معظم الولايات الأفغانية.

العالم - أفغانستان

وقال المتحدث باسم غوتيريش إن "الأمين العام حث الأحد طالبان وجميع الأطراف الأخرى في أفغانستان على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف المتحدث "يدعو (الأمين العام للأمم المتحدة) طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع المواطنين".

ودخلت حركة "طالبان" العاصمة كابل أمس الاحد وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى أمامها.

وغادر الرئيس أشرف غني البلاد حيث أشارت التقارير إلى أنه انتقل إلى سلطنة عمان.

روابط ذات صلة

قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية

طالبان: الحرب في أفغانستان انتهت ومستعدون للحوار

شاهد.. طالبان تسيطر على مبنى التلفزيون الحكومي في كابل

طالبان: لن ننتقم من أحد في العاصمة الأفغانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير قطر يعلن حضوره 'قمة الجوار' في بغداد

في أول مباراة بعد رحيل ميسي.. برشلونة يسحق سوسيداد برباعية

شاهد.. اشتباك بين شبان جنين الفلسطينية وقوات الاحتلال فجر اليوم

بعد مقتل 23 شخصا.. نيجيريا تفرض حظر التجول وسط البلاد 

ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين + فيديو

كيف يمكن للبشر زراعة المحاصيل على 'المريخ'؟