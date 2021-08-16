شاهد.. قراءة اسبوعية لاحداث المغرب العربي(الجزء الاول)

العالم - المغاربية

في الجزائر تصدرت الحرائق في عدد من الولايات المشهد في الجزائر متسببة بسقوط عدد كبير من الضحايا بينهم عسكريون، في حين أكدت السلطات ان هذه الحرائق مفتعلة.

وفي تونس يتواصل الجدل بشأن المستجدات الاخيرة في البلاد ولاسيما بعد توقيف عدد من السياسيين وفرض الاقامة الجبرية على الاخرين.

واما في المغرب، منعت السلطات تظاهرة ضد زيارة وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي للرباط، في زيارة الاولى من نوعها منذ 18 عاماً، وسط تأكيد على توافقاً لرفع التمثيل الدبلوماسي عبر فتح سفارتين.

وفي ليبيا، شهد هذا الاسبوع ذكرى تأسيس الجيش الليبي قبل 81 عاماً، وسط تساؤلات عن العوامل التي تعرقل توحيد المؤسسة العسكرية.

واخيرا في موريتانيا، تقويم متضارب لعامين من اداء الرئيس محمد ولد الغزواني في موريتانيا، بين من يرى ان الرئيس انجز الكثير خلال عامين من حكمه ومن يرى انه اخفق في تحقيق ماتعهده به خلال الحملة الانتخابية.

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