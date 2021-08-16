ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين + فيديو

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الشهداء هم: صالح العمار، ورائد أبو سيف، ونور جرار، وأنهم ارتقوا تباعا في أقل من ساعة على اقتحام واسع لقوات الاحتلال للمدينة والمخيم.

ووفق المصادر؛ اندلعت اشتباكات مسلحة واسعة بين مقاومين وجنود الاحتلال تخللها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل ومواجهات شتى، في حين أطلقت الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال النار على الشبان بقصد القتل.

ووصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى جنين الحكومي بإصابات في المناطق العلوية من الجسد وفي حالة صعبة تباعا ما يشير إلى تعمد القتل من قبل الجنود.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال أشارت في الأيام الأخيرة إلى أن جيش الاحتلال يحضر لعملية عسكرية بجنين على خلفية تنامي الاشتباكات المسلحة مع مقاومين.