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العثور على حلقات شبحية تشبه 'بوابة النجوم' حول ثقب أسود

العثور على حلقات شبحية تشبه 'بوابة النجوم' حول ثقب أسود
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

التقطت وكالة ناسا صورًا لمجموعة "مذهلة" من الحلقات حول ثقب أسود يشبه بوابة النجوم ، على بعد 7800 سنة ضوئية من الأرض.

العالم - منوعات

تم تصوير الثقب الأسود ونظام النجوم المقابل له، المعروف باسم V404 Cygni، بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا ومرصد نيل جيريلز سويفت.

يقوم الثقب الأسود بسحب المواد بعيدًا عن النجم في النظام، الذي تبلغ كتلته نصف كتلة الشمس تقريبًا، وهو حدث أدى إلى ظهور الحلقات المرئية فقط في الأشعة السينية.

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ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، لا تخبر الحلقات علماء الفلك فقط عن سلوك الثقب الأسود، ولكن أيضًا عن المناظر الطبيعية بين V404 Cygni والأرض، على سبيل المثال، يكشف قطر الحلقات في الأشعة السينية عن مسافات غيوم الغبار المتداخلة التي ينبعث منها الضوء، إذا كانت السحابة أقرب إلى الأرض، فإن الحلقة تبدو أكبر والعكس صحيح، تظهر أصداء الضوء على شكل حلقات ضيقة بدلاً من حلقات أو هالات واسعة لأن انفجار الأشعة السينية لم يستمر إلا لفترة زمنية قصيرة نسبيًا.

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