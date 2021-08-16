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خروج خط نقل كهرباء في كركوك عن الخدمة بسبب عمل ارهابي

خروج خط نقل كهرباء في كركوك عن الخدمة بسبب عمل ارهابي
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك - مركز أربيل) الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة.

العالم-العراق

وذكر بيان للوزارة ان "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك - مركز أربيل) جهد ٤٠٠ ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية تعرض مساء الاحد، الى عمل تخريبي ارهابي بتفجير بعبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج رقم (٣٦٩) وميلان البرج المرقم (٣٧٠) وحدوث تقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة".

وأضاف انه "وعلى الفور شرعت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة رفقة القوات الامنية للكشف على الخط المتضرر لغرض الاسراع بانجاز الصيانات المطلوبة واعادتهما الى الخدمة".

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خروج خط نقل كهرباء في كركوك عن الخدمة بسبب عمل ارهابي

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