خروج خط نقل كهرباء في كركوك عن الخدمة بسبب عمل ارهابي

العالم-العراق

وذكر بيان للوزارة ان "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك - مركز أربيل) جهد ٤٠٠ ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية تعرض مساء الاحد، الى عمل تخريبي ارهابي بتفجير بعبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج رقم (٣٦٩) وميلان البرج المرقم (٣٧٠) وحدوث تقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة".

وأضاف انه "وعلى الفور شرعت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة رفقة القوات الامنية للكشف على الخط المتضرر لغرض الاسراع بانجاز الصيانات المطلوبة واعادتهما الى الخدمة".