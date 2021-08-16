القوى الفلسطينية تؤكد: دماء شهداء جنين ستتحول لوقود يديم الثورة

العالم - فلسطين

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شهداء جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، الذين ارتقوا فجر اليوم اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي: "ننعى شهداء جنين القسام الذين ارتقوا فجر اليوم بعد اشتباك بطولي مع جنود جيش الاحتلال التي اقتحمت المخيم".

وأكد قاسم: أن "هذه الدماء الطاهرة من شهداء جنين هي الضمان الأكيد لاستمرار معركة التحرير حتى رحيل الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية".

ودعت حماس لأوسع مشاركة في تشييع شهداء جنين، وإعلان الإضراب الشامل.

وذكر أن "هذا الفعل البطولي من الشباب الثائر في الضفة الغربية المنتفضة لن يتوقف إلا بطرد الاحتلال واقتلاع مستوطناته".

من جانبها وجهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، التحية إلى مقاومي جنين الأبطال وشبابها الثائر ورجالها الأوفياء ونسائها الماجدات.

وقالت الجهاد على لسان الناطق باسمها طارق سلمي، :"ننعى الشهداء الأبطال الذين خضبت دماؤهم أرض جنين الباسلة"، مؤكدة أن هذه الدماء الطاهرة هي وقود ثورة لا تنتهي الا بزوال الاحتلال ورحيله عن أرضنا.

وشددت الجهاد على، أن عبق الشهادة والشهداء يملأ فلسطين فخراً واعتزازاً ويشحذ همم الثوار لاستكمال مشوار المقاومة ودليل على أن هذه الأرض ستلفظ الغرباء الطارئين والمعتدين الصهاينة.

من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، ان المقاومة والشهداء في جنين رسالة تؤكد أن المقاومة هي خيار شعبنا الذي لاتخمد نيرانه صفحة مشرفة من عز المقاومة وبطولات أبناء شعبنا يتوجها دم أربعة أقمار من شهداء جنين.

وقالت الجبهة، انها صفحة تعبر عن إرادة شعبنا وهويته تضاف الى سجل جنين وغيرها من ساحات المجد والبطولة على امتداد فلسطين.

واضاف: إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامه وإذ نقبل هامات الشهداء نؤكد بأن مسار معركة القدس وهدف التحرير يجب أن يظل مشتعلا تحميه الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ورص صفوف القوى الوطنية المقاومة وذلك لمواجهة محاولات اجهاض انتصارات شعبنا وصمود .

الى ذلك قالت حركة فتح الانتفاضة، ننعى ابطال معركة جنين البطولية الذين ارتقوا شهداء صباح اليوم في اشتباك مع الاحتلال الصهيوني، ونؤكد ان هذه الجريمه البشعة التي ارتكبها الاحتلال ستزيد شعبنا تحدي وعنفوان وان دماء شهدائنا لن تذهب هدرا وسيكون ردنا قاسيا وبحجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال.

وختمت بيانها بالقول: نتقدم بالتهنئة من عائلات الشهداء الأبطال في جنين ، فهم مشاعل على طريق الحرية، ودماؤهم الزكية ستظل وقودا لثورة شعبنا التي ستحرر الأرض والمقدسات.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات جنين عن إضراب شامل في المدينة اليوم الاثنين حداداً على أرواح شهداء الفجر، بالتزامن مع دعوات بأن يكون الإضراب في جميع أراضي الضفة الغربية.

ودعت فعاليات جنين جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في تشييع جثماني شهيدين من شهداء الفجر ظهر اليوم.

واندلعت فجر اليوم الاثنين، مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وصول جثماني الشابين صالح أحمد محمد عمار من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف من جنين، وهما في العشرينات من العمر، إلى المشفى وقد ارتقيا شهداء برصاص قناصة الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال ووحدة المستعربين فجر اليوم مخيم جنين لاعتقال ما تصفهم قوات الاحتلال بالمطلوبين.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات مسلحة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال المخيم، حيث فتح المقاومون نيرانًا كثيفة على القوة من مسافات قصيرة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية في الأيام الأخيرة، إلى أن جيش الاحتلال يحضر لعملية عسكرية بجنين؛ على خلفية تنامي المقاومة المسلحة.

وعاد مشهد الاشتباكات المسلحة يبرز وبقوة في مدن الضفة الغربية كما يحصل في جنين ونابلس،الأمر الذي بات يشكل هاجسا مرعبا لقوات الاحتلال وأجهزة المخابرات التابعة لها.

وتعد تلك الاشتباكات أحد التحديات التي تواجهها السلطة في الضفة الغربية التي سعت خلال السنوات الماضية للقضاء على المقاومة ودثر ظاهرة المقاومين من خلال الاعتقال والملاحقة ومصادرة السلاح.