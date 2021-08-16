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شاهد.. سقوط مدنيين بنيران القوات الامريكية بمطار كابول

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

سقط قتلى وجرحى من المدنيين الافغان جراء اطلاق القوات الامريكية النار عشوائيا على المتواجدين داخل المطار وعند بوابة المطار.

العالم – خاص بالعالم

وقال مراسل العالم محمد مجتبى يونس، انه قد سقط قتلى من المدنيين بعد اطلاق القوات الامريكية النار عشوائيا على المدنيين.

واشار الى تواجد مئات من المواطنيين الافغانيين في مطار كابول وحتى على ابواب المطار يحاولون الدخول والصعود على اي طائرة موجودة.

واضاف انه بعد امتلاء الطائرات السياحية توجه المواطنين الخائفين الى الطائرات الامريكية فاطلق الجنود الامريكيين النار عشوائيا فسقط عدد من القتلى والجرحى.

وتابع ان القوات الامريكية قد اطلقت النار ايضا على المواطنين المتواجدين عند بوابة المطار.

وكشف مراسل العالم ان عدد القتلى خمس اشخاص وحوالي ثلاثة عشر جريحا.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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