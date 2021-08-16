شاهد: بيغاسوس هو رغبة الاحتلال الاسرائيلي بالابتزاز

العالم - خاص بالعالم

وقال كركي في حديث له مع برنامج نوافذ من خلال شاشة قناة العالم الاخبارية، ان الكيان الصهيوني هو الرائد في عالم التجسس عبر استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات الحديثة على سبيل المثال فيس بوك عندما اراد استخدام تقنية التعرف على الوجوه اشترى البرنامج من شركة ذات اصول صهيونية.

واوضح كركي ان ما يقوم الكيان الصهيوني به هو عرض خدمات بمقابل وان كل ما يهمه هو ان يشغل كل الاطراف ببعضها.

وبين كركي ان ما يرغب به الاحتلال الاسرائيلي هو الاستحواذ على قدرات الابتزاز لهذا عمل على ان تكون قواته الخاصة الاهم بالعالم وان يكون لديها قدرة عبر التقنيات الحديثة ولديهم رؤية بهذا الخصوص.

ونوه كركي على ان الكيان الصهيوني لا يهتم ان يكون المستهدف في هذا البرنامج في محور حلفائه او خارج هذا المحور، مضيفاً ان الغرب كله قلق لكن الاكثر قلقا هو الكيان الصهيوني لهذا يعبر عن القلق عبر هذا النوع من برامج التجسس لانه يخشى ان يأتي يوم والعالم الغربي لايعطيه مايريد لهذا يريد ان تكون لديه حربة يستطيع ان يأخذ من خلالها ما يريد من العالم الثاني.

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