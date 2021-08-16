'طالبان' تحرس السفارة الروسية في كابل 

العالم - افغانستان

وفي مقابلة مع قناة تلفزيون "روسيا 24"، قال السفير الروسي في كابل دميتري جيرنوف: "سفارتنا تحرسها طالبان. كان هناك تسليم واستلام اليوم: رحل العسكريون الأفغان، أولئك العسكريون من قوات الأمن الوطنية الأفغانية الذين كانوا يحرسوننا".

في وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن طالبان، أنها تسيطر على أكثر من 90٪ من مباني الحكومة الأفغانية وتقريبا جميع نقاط التفتيش الرئيسة في كابول.

وكان الوضع في أفغانستان قد شهد تصعيدا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت طالبا هجماتها على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.