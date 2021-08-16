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شاهد..غضب واسع من القرار السعودي بطرد المغتربين اليمنيين

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

قرارات السلطات السعودية بطرد وترحيل المغتربين اليمنيين من جنوب المملكة ومنها إعفاء جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أعمالهم أثارت موجة غضب واستنكار في الأوساط اليمنية التي وصفت هذه الإجراءات باللامسؤولة والمخالفة للأعراف الدولية والانسانية، بحق الرعايا.

العالم - مراسلون

كما اعتبرها مراقبون ورقة يحاول النظام السعودي من خلالها الضغط على اليمنيين اقتصاديا واجتماعيا بعد فشله في حربه على اليمن منذ سبعة أعوام.

بعد الاخفاقات والفشل العسكري الذي منيت به السعودية في حربها على اليمن خلال سبعة أعوام هاهي تعود مجدد للضغط على المغتربين اليمنيين في بلادها.

حيث تشير المعلومات إلى قيام الجامعات جنوب المملكة بإنهاء عقود كافة أعضاء هيئة التدريس من اليمنيين، والذين وصل عددهم إلى ثلاثمائة وخمسين عضو هيئة تدريس.

كما وجهت السلطات هناك بمنح جميع اليمنيين مهلة أربعة أشهر قبل ترحيلهم ما أثار موجة استنكار وغضب في الأوساط اليمنية .

ويرى مختصون أن مثل هذه القرارات تعد جريمة بحق اليمنيين المقيمين في السعودية كونها جاءت دون مبررات تستحق هذه العقوبة الجماعية.

بالإضافة إلى أنها تعبر عن السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه النظام السعودي الذي يحاول الضغط بشتى الوسائل في سبيل اركاع اليمنيين اقتصاديا واجتماعيا .

الإجراءات التعسفية بترحيل وطرد اليمنيين المغتربين من الاراضي السعودية لم تكن الأولى حيث شهد اليمنيون المقيمون هناك الكثير من تلك الممارسات على مدى عقود مضت ولن تكون الأخيرة حسب مراقبون طالما استمرت أطماع السعودية وعدوانها على اليمن .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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