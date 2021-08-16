الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
١٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لحظة بلحظة... رصد آخر التطورات فی أفغانستان

لحظة بلحظة... رصد آخر التطورات فی أفغانستان
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

هدوءً نسبيً في كابول ، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني أفغانستان، وأنباء عن تشكيل مجلس لضمان نقل السلطة سلمياً،فيما أعلنت حركة طالبان لرویتر، أنها لن تؤيد أي حكومة انتقالية، وتتوقع تسلم السلطة كاملة وفوراً.

العالم _ افغانستان

أهم تطورات اليوم الاثنين 16/08/2021 في أفغانستان :

15:25 موسكو : الفوضى في مطار كابول تسبب بها الأميركيون أثناء عملية إجلائهم

15:24 موسكو حول رفع طالبان من قائمة الإرهاب: يجب التأكد أولاً من أن السلطات الجديدة تتصرف بطريقة حضارية


15:22 الخارجية: موسكو ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في تسوية الوضع في أفغانستان


15:21 الخارجية: موسكو تأمل في أن تحترم السلطات الأفغانية المستقبلية حقوق الإنسان الأساسية


14:19 ميركل:انسحاب القوات الغربية من أفغانستان كان له تأثير الدومينو


14:19 ميركل: الوضع في أفغانستان مرير وأسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية منه


14:09 بوريل: أفغانستان تقف عند مفترق طرق الأمر يتعلق بأمن ورفاهية مواطنيها إضافة للأمن الدولي


14:09 مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: اجتماع استثنائي غداً لبحث التطورات في أفغانستان


14:04 أنجيلا ميركل: أسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان

روابط ذات صلة

الإمارات تجلي دبلوماسييها من أفغانستان

قطر: نبذل قصارى جهدنا لتأمين عبور الدبلوماسيين من أفغانستان

رحلات الطيران تبتعد عن أجواء أفغانستان

'طالبان' تحرس السفارة الروسية في كابل 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انباء عن استشهاد قائد بالحشد الشعبي في قضاء سنجار

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-08-2021

لحظة بلحظة... رصد آخر التطورات فی أفغانستان

بالصور.. وفد امني عراقي يطلع على خطة حماية ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية

قرار بوضع النائب التونسي زهير مخلوف قيد الإقامة الجبرية

حماس تبارك للشعب الأفغاني اندحار الاحتلال الأمريكي عن أراضيه