لحظة بلحظة... رصد آخر التطورات فی أفغانستان

العالم _ افغانستان

أهم تطورات اليوم الاثنين 16/08/2021 في أفغانستان :

15:25 موسكو : الفوضى في مطار كابول تسبب بها الأميركيون أثناء عملية إجلائهم

15:24 موسكو حول رفع طالبان من قائمة الإرهاب: يجب التأكد أولاً من أن السلطات الجديدة تتصرف بطريقة حضارية



15:22 الخارجية: موسكو ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في تسوية الوضع في أفغانستان



15:21 الخارجية: موسكو تأمل في أن تحترم السلطات الأفغانية المستقبلية حقوق الإنسان الأساسية



14:19 ميركل:انسحاب القوات الغربية من أفغانستان كان له تأثير الدومينو



14:19 ميركل: الوضع في أفغانستان مرير وأسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية منه



14:09 بوريل: أفغانستان تقف عند مفترق طرق الأمر يتعلق بأمن ورفاهية مواطنيها إضافة للأمن الدولي



14:09 مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: اجتماع استثنائي غداً لبحث التطورات في أفغانستان



14:04 أنجيلا ميركل: أسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان