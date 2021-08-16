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وصول مساعدات مصرية إلى مطار بيروت

وصول مساعدات مصرية إلى مطار بيروت
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى ​مطار بيروت الدولي​، طائرة مساعدات ​مصر​ية، على متنها طاقم طبي تطوع لمساعدة الجرحى نتيجة انفجار التليل إضافة إلى مستلزمات وأدوية طبية تقدر بطن وخمسمئة كيلوغرام من المساعدات الطبية. .

العالم- مصر

وتسلم الشحنة في المطار، مستشار وزير الصحة العامة حسين محيدلي، القائم بأعمال السفارة المصرية في ​لبنان​ شيرين الشهاوي، ممثل ​الهيئة العليا للإغاثة​ أحمد إبراهيم، رضا الموسوي من ​وزارة الصحة العامة​، ومندوبا الوزارة في المطار الطبيبان أرز زعيتر، خليل خليل وسميج مراد، بحسب ما نقل موقع "النشرة".

وشكر محيدلية الدولة المصرية باسم وزارة الصحة "الوقوف إلى جانب لبنان وبخاصة الفريق الطبي الذي تطوع لمساعدة الجرحى، "مشيرا إلى أن "مصر من أوائل الدول التي أرسلت فريقا طبيا متطوعا"، ومؤكدا على أن "مصر لم تقصر أبدا تجاه لبنان عند تعرضه لأي أزمة".

وأثنى على "عمق الروابط الإنسانية القوية التي تجمع البلدين"، مشيدا بـ"المبادرات الإنسانية التي تقوم بها مصر دائما تجاه لبنان".

هذا وكان السفير المصري في لبنان، ياسر علوي، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تقف إلى جانب لبنان "كتفاً بكتف". مؤكدا على أنها "ستكون حاضرة مباشرة".

وأضاف في منشور على صفحة السفارة في "فيسبوك": "كما ستصل على نفس الطائرة شحنة من اﻷدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الحروق تبلغ زنتها طن ونصف، وقد تم إعدادها بناء على لائحة احتياجات قدمها الجانب اللبناني".

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