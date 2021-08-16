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خطيب زادة : سياسة الحظر الامريكية فاشلة وعديمة الجدوى

خطيب زادة : سياسة الحظر الامريكية فاشلة وعديمة الجدوى
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

 علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، على قرارات الحظر الجديدة الصادرة عن وزارة الخزانة في واشنطن ضد بعض الاشخاص والمؤسسات المالية بزعم "مشاركتها في بيع النفط الايراني"، وقال : ان سياسة الحظر الامريكية ضد ايران اضحت فاشلة وبلا جدوى لتكشف عن ادمان واشنطن على الحظر فقط.

العالم - ايران

وصرح خطيب زادة اليوم الاثنين : انه بالرغم من اقرار جميع المسؤولين الامريكيين على فشل سياسات الحظر والضغوط القصوى ضد ايران، لكن الاصرار على انتهاج هكذا سياسات بذرائع مختلفة ومنها الادعاءات الاخيرة، مثير للاستغراب وينبع عن استمرار التخبط لدى بعض القادة الامريكيين قبال ايران.

وردا على سؤال بشأن ما تناولته وسائل اعلامية، من ان "واشنطن تدرس حاليا خياراتها البديلة قبال الاتفاق النووي"، اكد ان "المفاوضات في فيينا دارت لحد الان حول ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها وفقا لأطر الاتفاق النووي والغاء كامل الحظر وبنحو عملي؛ ولو تحقق ذلك سيسمح لواشنطن العودة الى الاتفاق، لكن ان حصل غيره سيستمر وقوفها خلف ابواب الاتفاق النووي.

يتبع ...

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