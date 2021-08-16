الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

"طالبان": الوضع في كابل تحت السيطرة ونفذنا حملة اعتقالات طالت المخالفين

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد اليوم الاثنين أن الوضع في العاصمة كابل تحت السيطرة، محذرا من أن السلطات الجديدة ستعاقب كل من يتعدّى على ممتلكات المسؤولين السابقين.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وكتب مجاهد على صفحته في "تويتر" أن عددا من الأشخاص المتورطين في المخالفات تم اعتقالهم في المدينة.

وأضاف أنه "لا يسمح لأحد بدخول منازل المسؤولين السابقين وطلب سيارات منهم وتهديدهم"، متوعدا بأن مرتكبي هذه الأفعال "سيتم التعامل معهم بكل جدية وسوف يتعرضون للملاحقة الشديدة".

وجاءت تصريحات مجاهد بعد يوم من إعلان "طالبان" عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

روابط ذات صلة

طهران: على المجتمع الدولي ان يضطلع بمسؤولياته تجاه نازحي أفغانستان

البحرين تبدأ مشاورات مع بعض الدول بشأن الوضع في أفغانستان

هذا ما جرى بجلسة مجلس الأمن الطارئة حول تطورات أفغانستان

هكذا علقت السعودية على تطورات الوضع في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ما أسباب السقوط المفاجيء للحكومة الأفغانية؟

القوة الجوية للجيش الايراني تنشئ مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا

شاهد إغلاق نصب واشنطن التذكاري بعد تعرضه لصاعقة

قائد الحرس الثوري: نستخدم كل طاقاتنا من اجل رفعة وشموخ الشعب الايراني

تركيا.. وزير الدفاع يترأس اجتماعا حول أفغانستان

إيطاليا تسجل 24 وفاة و3674 إصابة جديدة بكورونا