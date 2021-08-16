"طالبان": الوضع في كابل تحت السيطرة ونفذنا حملة اعتقالات طالت المخالفين

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وكتب مجاهد على صفحته في "تويتر" أن عددا من الأشخاص المتورطين في المخالفات تم اعتقالهم في المدينة.

وأضاف أنه "لا يسمح لأحد بدخول منازل المسؤولين السابقين وطلب سيارات منهم وتهديدهم"، متوعدا بأن مرتكبي هذه الأفعال "سيتم التعامل معهم بكل جدية وسوف يتعرضون للملاحقة الشديدة".

وجاءت تصريحات مجاهد بعد يوم من إعلان "طالبان" عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة، بينهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.