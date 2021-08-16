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فشل الاحتلال في مواجهة ايران

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج العين الإسرائيلية آخر مواضيع التي طرحت في الاعلام الإسرائيلي منها فشل الاحتلال في مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمواجهة البحرية وزيارة رئيس الاستخبارات الامريكية الى الاراضي المحتلة.

العالم - العين الاسرائيلية

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