مباحثات أردنية قطرية تناولت قضية فلسطين والوضع بالإقليم



والتقى الوزير القطري الملك الأردني عبد الله الثاني، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة خصوصا الاقتصادية منها والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.



وأكد الملك عبد الله مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين حسب وصفه .



كما التقى آل ثاني نظيره الأردني أيمن الصفدي.



وعقب اللقاء الذي جرى في وزارة الخارجية الأردنية، عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا، أشارا فيه إلى أنهما تناولا في مباحثاتهم الثنائية علاقات البلدين والقضايا الإقليمية، وتطورات الأحداث في أفغانستان.



وأكد الصفدي استمرارية التنسيق مع قطر لمساعدة الفلسطينيين في إيجاد أفق سياسي، والنهوض باقتصادهم. وأضاف بأن اللقاء تناول الأزمة السورية والليبية، والعمل العربي المشترك.



من جانبه، اعتبر وزير الخارجية القطري بأن علاقات الدوحة وعمان "مميزة وقائمة على أسس متينة".



وقال آل ثاني، إن "التنسيق مستمر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".



وأضاف: "شددنا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية".